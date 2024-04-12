Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Андреевич

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
Восприемник
26.02.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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