Пулькина (Баранова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Степан
Мать: Баранова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
д. Буреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно