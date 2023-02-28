Пулькина (Баранова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулькина (Баранова) Анна Степановна

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Место рождения

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Степан

Мать: Баранова Матрона

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

д. Буреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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