Бунчеева Степанида Павловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1828
Отец: Павел Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Яксанова Наталья Герасимовнас
Отец ребёнка: Бунчеев Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1854
Дочь: Матвеева Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Бунчеев Герасим Васильевич
Смерть
Неизвестно