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Бунчеева Степанида Павловна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1828

Отец: Павел Семенович

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Бунчеев Герасим Васильевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Яксанова Наталья Герасимовнас

Отец ребёнка: Бунчеев Герасим Васильевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1854

Дочь: Матвеева Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Бунчеев Герасим Васильевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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