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Куликов Иван Алексеевич

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Куликов Алексей Сергеевич

Мать: Куликова Екатерина Григорьевна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1941
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