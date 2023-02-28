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Куликов Иван Алексеевич
Куликов Иван Алексеевич
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Место рождения
Покровка
, Абдулинский, Оренбургская область
Дата рождения
1916
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Куликов Алексей Сергеевич
Вычислено 1896 г.р.
Мать
Куликова (Переседова) Екатерина Григорьевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Куликов Алексей Сергеевич
Мать:
Куликова Екатерина Григорьевна
Покровка
, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1941
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