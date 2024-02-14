Кавеев Хамид
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения1906
Дата смерти15.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кавеев Салим
Мать: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.1944
Причина смерти: погиб