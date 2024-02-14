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Кавеев Хамид

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

15.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кавеев Салим

Мать: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.1944
Причина смерти: погиб

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