Иванченко Пантелеймон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1895 ст.
Дочь: Фекла Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Иванченко Наталия Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-8?i=977&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-8?i=977&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно