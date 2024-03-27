Айнетдинов Мигдят
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Айнетдинов Мансур Мигдятович
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
27.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с.Большое Рыбушкино Кр-Октябрьского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назия Мигдятовна
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самия Мигдатовна
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аймалетдинова Мансура
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
с.Б.Рыбушкино
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1994582384/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18335752/
Смерть
Неизвестно