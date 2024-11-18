Моругин Павел Васильев 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моругин Павел Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Вычислено 1746 г.р.

Жена

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Моругин Василий Терентьев

Мать: Наталья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна1 Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Моругин Евдоким Павлович

Мать ребёнка: Мария2 Иванова

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Место жительства
1812
Переведены в 1812 из деревни Плохова в деревню Аносино
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Бударина (Моругина) Христина Павлова

Мать ребёнка: Мария2 Иванова

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Алёна (Елена) Павлова

Мать ребёнка: Мария2 Иванова

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Смерть
1840
Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд

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