Моругин Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Моругин Василий Терентьев
Мать: Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна1 Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Мать ребёнка: Мария2 Иванова
Место жительства
1812
Переведены в 1812 из деревни Плохова в деревню Аносино
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Бударина (Моругина) Христина Павлова
Мать ребёнка: Мария2 Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Алёна (Елена) Павлова
Мать ребёнка: Мария2 Иванова
Смерть
1840