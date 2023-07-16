Бойко Авксентий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1870
Отец: Бойко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Дочь: (Бойко) Антонина Авксентьевна
Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бойко Гаврил Авксентьевич
Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1923
Дочь: (Бойко) Анна Авксентьевна
Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна
5 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Захарием Савеличием Сагановым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойк... Показать все
Смерть
Неизвестно