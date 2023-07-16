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Бойко Авксентий Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

30.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1870

Отец: Бойко Иван

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Христина Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Дочь: (Бойко) Антонина Авксентьевна

Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бойко Петр Авксентьевич

Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бойко Гаврил Авксентьевич

Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.07.1923

Дочь: (Бойко) Анна Авксентьевна

Мать ребёнка: Бойко Христина Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
5 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Захарием Савеличием Сагановым, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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