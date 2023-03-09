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Вотинцев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Вотинцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Вотинцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна

д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1935

Сын: Вотинцев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна

дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ивонина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Вотинцев Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна

д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Зинаида Филипповна

Смерть
?.08.1941
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