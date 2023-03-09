Вотинцев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Вотинцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Вотинцев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна
д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1935
Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна
дер. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ивонина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Вотинцев Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Вотинцева Зинаида Филипповна
д. Мотошки, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1941