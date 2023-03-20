Медведева (Никольская) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.
Сын: Медведев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Медведев Федор Стефанов
Рождение ребёнка
21.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Медведев Федор Стефанов
Место жительства
Неизвестно
Дубна, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно