Медведева (Никольская) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Никольская) Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1896 ст.

Муж: Медведев Федор Стефанов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1899 ст.

Сын: Медведев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Медведев Федор Стефанов

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1903 ст.

Сын: Медведев Борис Федорович

Отец ребёнка: Медведев Федор Стефанов

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Дубна, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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