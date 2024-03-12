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Авербух (Файнштеин) Эмма
Авербух (Файнштеин) Эмма
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Файнштеин Замвел
1850 г.р.
Мать
Файнштеин Фая
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Файнштеин Замвел
Мать:
Файнштеин Фая
Смерть
Неизвестно
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