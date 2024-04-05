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Шелоумов Михаил Иванович

Место рождения

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.09.1909

Дата смерти

26.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелоумова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
22.12.1941
Служба в армии | Род войск: 26 мото-стрелковая бригада 19 ТК Воинское звание: сержант оад 26 мсбр ЦентрФ 26 мотострелковая бригада 1248 стрелковый полк 376 стрелковой дивизии Подлесновский РВК Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Шелоумова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Шелоумова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Шелоумова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Смерть
26.08.1973

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