Шелоумов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1909
Дата смерти26.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелоумова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
22.12.1941
Служба в армии | Род войск: 26 мото-стрелковая бригада 19 ТК Воинское звание: сержант оад 26 мсбр ЦентрФ 26 мотострелковая бригада 1248 стрелковый полк 376 стрелковой дивизии Подлесновский РВК Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Шелоумова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Шелоумова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Шелоумова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Смерть
26.08.1973