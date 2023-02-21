Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Советова) Наталья Николаевна
(Советова) Наталья Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1960
Пол
Женский
Отец
Советов Николай Михайлович
1917 г.р.
Мать
Советова (Денисова) Анна Григорьевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1960
Отец:
Советов Николай Михайлович
Мать:
Советова Анна Григорьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия