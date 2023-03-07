Тронина Татьяна Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мария Филимонова
Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ксения Филимонова
Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Елена Филимонова
Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782