Тронина Татьяна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Татьяна Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Тронин Яков Филимонов

Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тронин Кондрат Филимонов

Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мария Филимонова

Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ксения Филимонова

Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Елена Филимонова

Отец ребёнка: Тронин Филимон Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Филимон Феофилактов

Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1782
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