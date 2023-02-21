Курочкин Алексей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Курочкин Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
04.11.1884
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
29.10.1885
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Курочкин Василий Алексеев
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно