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Курочкин Алексей Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Курочкин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1884

Сын: Курочкин Иоан Алексеев

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Курочкин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Курочкин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Стефанида Васильева

Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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