Стрелов Фёдор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрелова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрелова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Стрелова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрелова) Павла Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Воронинская, Малодорская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Хромова (Хромова (Стрелова)) Павла Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно