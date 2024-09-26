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Стрелов Фёдор Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Стрелов Стефан Никонович

Мать: Стрелова (Стрелова) Ксения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрелова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрелова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Стрелова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрелова) Павла Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Воронинская, Малодорская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хромова (Хромова (Стрелова)) Павла Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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