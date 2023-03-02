Салтыков Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Салтыков Степан Филиппович
Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно