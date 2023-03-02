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Салтыков Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Салтыков Иван Спиридонович

Мать: Салтыкова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Салтыков Степан Филиппович

Мать ребёнка: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Прасковья (Параскева) Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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