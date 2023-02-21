Сущенко Андрей Федосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1890
Дата смерти14.04.1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890
Отец: Сущенко Федос
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1929
Сын: Сущенко Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеенко Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущенко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна
Смерть
14.04.1946