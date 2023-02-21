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Сущенко Андрей Федосович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1890

Дата смерти

14.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890

Отец: Сущенко Федос

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Сущенко Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеенко Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Смерть
14.04.1946
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