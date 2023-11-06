Русинов Иван (Иоанн) Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинов Иван (Иоанн) Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1914 ст.
Призван в действующую армию ратников государственного ополчения
Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.

Сын: Русинов Яков Иванович

Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
__/XI-27 № 1511 села Н.Козьмяша призванного в действующую армию ратника государственного ополчения сектант И.Х. Русинов секты баптистов и законная жена его Вера Андреевна православного вероисповедания... Показать все
Поручитель
22.01.1916
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Поручитель по невесте = сестре Александре Харитоновне в браке с Иваном Михайловичем Чухланцевым из Уфимской губернии Бирского уезда Атняшинсеой волости деревни Лысой Горы Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1916 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
___/XI-27 19/XII-31 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 85 № 38ж
Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Русинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
__3/XI-27 № 1513 __5/VIII-36 №38 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 136 № 38м ОБА СЕКТАНТЫ Штундобаптисты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русинов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова Вера Андеевна

Смерть
Неизвестно
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