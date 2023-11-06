Русинов Иван (Иоанн) Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1914 ст.
Призван в действующую армию ратников государственного ополчения
Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна
__/XI-27 № 1511 села Н.Козьмяша призванного в действующую армию ратника государственного ополчения сектант И.Х. Русинов секты баптистов и законная жена его Вера Андреевна православного вероисповедания... Показать все
Поручитель
22.01.1916
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Поручитель по невесте = сестре Александре Харитоновне в браке с Иваном Михайловичем Чухланцевым из Уфимской губернии Бирского уезда Атняшинсеой волости деревни Лысой Горы Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1916 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна
___/XI-27 19/XII-31 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 85 № 38ж
Рождение ребёнка
12.08.1918
Мать ребёнка: Русинова Вера Андеевна
__3/XI-27 № 1513 __5/VIII-36 №38 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 136 № 38м ОБА СЕКТАНТЫ Штундобаптисты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русинова Вера Андеевна
Смерть
Неизвестно