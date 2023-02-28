Журавлёв Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлёв Тимофей Фёдорович

Журавлёв Тимофей Фёдорович

avatar

Место рождения

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлёв Фёдор

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.

Сын: Журавлёв Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Журавлёва Агафья Фоминична

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Агафья Фоминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close