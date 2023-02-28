Журавлёв Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлёв Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1870 ст.
Сын: Журавлёв Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Журавлёва Агафья Фоминична
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно