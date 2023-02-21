Василь Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василь Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Петрова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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