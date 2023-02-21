Василь Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Антон Васильев
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно