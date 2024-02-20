Wenzel (Jabs) Louise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wenzel (Jabs) Louise

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1881 г.р.
1885 г.р.
1889 г.р.
1890 г.р.
1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wenzel Johann

Бракосочетание
16.05.1879

Муж: Wenzel Johann

Рождение ребёнка
15.04.1881

Дочь: Korinth (Wenzel) Augustine

Отец ребёнка: Wenzel Johann

Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: Luzius (Wenzel) Berta

Отец ребёнка: Wenzel Johann

Рождение ребёнка
02.11.1889

Сын: Вензель Вильгельм

Отец ребёнка: Wenzel Johann

Рождение ребёнка
1890

Сын: Wenzel Adolf

Отец ребёнка: Wenzel Johann

1890 oder 1891
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Gutknecht (Wenzel) Wanda

Отец ребёнка: Wenzel Johann

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