Wenzel (Jabs) Louise
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wenzel Johann
Бракосочетание
16.05.1879
Муж: Wenzel Johann
Рождение ребёнка
15.04.1881
Дочь: Korinth (Wenzel) Augustine
Отец ребёнка: Wenzel Johann
Рождение ребёнка
18.12.1885
Дочь: Luzius (Wenzel) Berta
Отец ребёнка: Wenzel Johann
Рождение ребёнка
02.11.1889
Сын: Вензель Вильгельм
Отец ребёнка: Wenzel Johann
Рождение ребёнка
1890
Сын: Wenzel Adolf
Отец ребёнка: Wenzel Johann
1890 oder 1891
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Gutknecht (Wenzel) Wanda
Отец ребёнка: Wenzel Johann