Кротов Иоанн Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кротова Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Кротова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кротова Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Кротова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица