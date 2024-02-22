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Кротов Иоанн Васильевич

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Мария Александровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кротова Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Кротова Мария Александровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кротова Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Кротова Мария Александровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица

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