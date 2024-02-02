Кондрат Савельев
Место рожденияд. Погост Покрова Экономического ведомства
Дата рожденияС 1721 по 1722
Дата смерти18.10.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1721 по 1722
Отец: Савелий Сергеев
Мать: Марья
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
С 1757 по 1758
Сын: Василий Кондратьев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Смерть
18.10.1796
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
19.10.1796