Кондрат Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрат Савельев

Кондрат Савельев

Место рождения

д. Погост Покрова Экономического ведомства

Дата рождения

С 1721 по 1722

Дата смерти

18.10.1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

С 1757 по 1758 г.р.

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1721 по 1722

Отец: Савелий Сергеев

Мать: Марья

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Рождение ребёнка
С 1757 по 1758

Сын: Василий Кондратьев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

д. Погост Покрова Экономического ведомства
Смерть
18.10.1796
д. Погост Покрова Экономического ведомства
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
19.10.1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close