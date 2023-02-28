Алымова-Орлова (Калашникова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымова-Орлова (Калашникова) Лариса Николаевна

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

14.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1966

Отец: Калашников Николай Васильевич

Мать: Овчинникова Валентина Васильевна

Льгов, город Льгов, Курская область
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