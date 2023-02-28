Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Алымова-Орлова (Калашникова) Лариса Николаевна
Алымова-Орлова (Калашникова) Лариса Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Льгов
, город Льгов, Курская область
Дата рождения
14.05.1966
Пол
Женский
Отец
Калашников Николай Васильевич
1946 г.р.
Мать
Овчинникова (Пахомова) Валентина Васильевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1966
Отец:
Калашников Николай Васильевич
Мать:
Овчинникова Валентина Васильевна
Льгов
, город Льгов, Курская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия