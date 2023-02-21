Корогод Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корогод Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1975

Отец: Корогод Николай

Мать: не указана

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