Попович (Горал) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горал Андрей
Мать: Горал (Бык) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1866
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1867
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1868
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: (Попович) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1876
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно