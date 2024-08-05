Попович (Горал) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Горал) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горал Андрей

Мать: Горал (Бык) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.01.1866

Сын: Попович Михаил Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1867

Сын: Попович Василий Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.01.1868

Сын: Попович Василий Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: (Попович) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Попович Павел Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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