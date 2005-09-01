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Витенко Сергей Дмитриевич
Витенко Сергей Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
01.09.2005
Пол
Мужской
Отец
Витенко Дмитрий Петрович
1976 г.р.
Мать
Витенко (Дуленкова) Софья Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2005
Отец:
Витенко Дмитрий Петрович
Мать:
Витенко Софья Александровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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