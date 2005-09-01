Витенко Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витенко Сергей Дмитриевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2005

Отец: Витенко Дмитрий Петрович

Мать: Витенко Софья Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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