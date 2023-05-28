Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
30.01.1904
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Поручитель
26.01.1904 ст.
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Смерть
Неизвестно