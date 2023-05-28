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Дмитрий Иванович

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
Поручитель
30.01.1904
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Поручитель
26.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 26.01.1904 Татьянкина крестьянин Григорий Николаевич Верхоляне крестьянская дочь Мария Ивановна по жениху Чермы крестьянин Иван Александрович по жениху Чермы крестьянин Анисим ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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