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Саркисьян Варвара Григорьевна
Саркисьян Варвара Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2001
Пол
Женский
Отец
Саркисьян Григорий Петрович
1955 г.р.
Мать
Худобина Алевтина Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2001
Отец:
Саркисьян Григорий Петрович
Мать:
Худобина Алевтина Александровна
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