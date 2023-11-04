Колесников Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Пётр

Колесников Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Виктор Петрович

Мать ребёнка: Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Жанна Петровна

Мать ребёнка: Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Чхетиани) Александра Денисовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.