Алексей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.03.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.
Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Или Быстров Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)
Смерть
10.03.1889 ст.
Грузино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Умер в Грузинской земской больнице от рака в пищеводе (есть запись в метрической книге с приложением справки из больницы)