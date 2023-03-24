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Алексей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.

Сын: Миничев Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Или Быстров Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Мария Матвеева (Матфеева)

Смерть
10.03.1889 ст.
Грузино, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Умер в Грузинской земской больнице от рака в пищеводе (есть запись в метрической книге с приложением справки из больницы)
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