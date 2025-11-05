Кузнецов Сергей
мужской, родился 15.03.1975
ОтецКузнецов Виктор10.04.1949 г.р.
МатьКузнецова (Филиппова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Натёкина) Евгения12.01.1978 г.р.
Дети
(Кузнецова) Кристина08.05.2000 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1975
Отец: Кузнецов Виктор
Мать: Кузнецова (Филиппова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.2000
Дочь: (Кузнецова) Кристина
Мать ребёнка: Кузнецова (Натёкина) Евгения