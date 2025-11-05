Кузнецов Сергей 15.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Сергей

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 15.03.1975

Отец
Кузнецов Виктор10.04.1949 г.р.
Мать
Кузнецова (Филиппова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Натёкина) Евгения12.01.1978 г.р.
Дети
(Кузнецова) Кристина08.05.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1975

Отец: Кузнецов Виктор

Мать: Кузнецова (Филиппова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Натёкина) Евгения

Рождение ребёнка
08.05.2000

Дочь: (Кузнецова) Кристина

Мать ребёнка: Кузнецова (Натёкина) Евгения

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