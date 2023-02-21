Климук (Волосевич) Наталья Артемовна
Место рожденияд. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно