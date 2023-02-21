Климук (Волосевич) Наталья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук (Волосевич) Наталья Артемовна

Климук (Волосевич) Наталья Артемовна

avatar

Место рождения

д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.

Муж: Климук Василий Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close