Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна

Место рождения

д. Подолиха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

26.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
20.03.1943

Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Смерть
26.03.1990

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