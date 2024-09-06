Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна
Место рожденияд. Подолиха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти26.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1943
Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Смерть
26.03.1990