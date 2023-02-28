Денисов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Сергей Николаевич

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Место рождения

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1929

Сын: Денисов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Денисова Евдакия Александровна

Копосиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евдакия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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