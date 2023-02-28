Денисов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1929
Сын: Денисов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Денисова Евдакия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область