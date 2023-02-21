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Уличкина Александра Александровна

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Место рождения

г.Вяземский, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

27.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1990

Отец: Уличкин Александр Львович

Мать: Салмашева Елена Ивановна

г.Вяземский, Хабаровский край, Россия
Образование
21.06.2013
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образование высшее. Биолого-химический факультет. ДВГГУ.
Место жительства
С 2016
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Крещение
23.02.2020
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Крещение совершено в храме Божией Матери в честь иконы "Скоропослушница"
Бракосочетание
22.08.2020

Муж: Парамонов Евгений Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.07.2021

Сын: Парамонов Данил Евгеньевич

Отец ребёнка: Парамонов Евгений Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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