Уличкина Александра Александровна
Место рожденияг.Вяземский, Хабаровский край, Россия
Дата рождения27.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1990
г.Вяземский, Хабаровский край, Россия
Образование
21.06.2013
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образование высшее. Биолого-химический факультет. ДВГГУ.
Место жительства
С 2016
Крещение
23.02.2020
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Крещение совершено в храме Божией Матери в честь иконы "Скоропослушница"
Бракосочетание
22.08.2020
Рождение ребёнка
06.07.2021
Сын: Парамонов Данил Евгеньевич
Отец ребёнка: Парамонов Евгений Сергеевич