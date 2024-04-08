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Боженов Климонт Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Боженов Никита Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Аграфена Климонтова

Мать ребёнка: Боженова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия Климонтова

Мать ребёнка: Боженова Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Дарья Григорьевна

Смерть
1766
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