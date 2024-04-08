Боженов Климонт Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Боженов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Аграфена Климонтова
Мать ребёнка: Боженова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Климонтова
Мать ребёнка: Боженова Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766