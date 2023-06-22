Коренькова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987
Отец: Костыря Александр
Мать: Костыря Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.2008
Сын: Кореньков Никита Денисович
Отец ребёнка: Кореньков Денис Игоревич
Пищалово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.03.2013
Сын: Кореньков Вячеслав Денисович
Отец ребёнка: Кореньков Денис Игоревич