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Коренькова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987

Отец: Костыря Александр

Мать: Костыря Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореньков Денис Игоревич

Рождение ребёнка
19.06.2008

Сын: Кореньков Никита Денисович

Отец ребёнка: Кореньков Денис Игоревич

Пищалово, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.03.2013

Сын: Кореньков Вячеслав Денисович

Отец ребёнка: Кореньков Денис Игоревич

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