Симанов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сизова (Симанова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Степихова (Симанова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно