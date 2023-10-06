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Симанов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сизова (Симанова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Степихова (Симанова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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