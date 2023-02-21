Гостевский Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Николай Павлович
Мать ребёнка: Гостевская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостевская Лариса Павловна
Мать ребёнка: Гостевская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Виктор Павлович
Мать ребёнка: Гостевская Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гостевская Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно