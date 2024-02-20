Корсунова Марфа Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти03.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1843
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Белая Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
03.11.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от сибирки
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука