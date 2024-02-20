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Корсунова Марфа Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

03.11.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1843

Муж: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Белая Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Корсун Федор Тихонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
03.11.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-от сибирки
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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