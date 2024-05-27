Семенова Аксинья Даниловна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1817
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Савина Прасковья Саввична
Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Савин Флегонт Саввич
Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Савина Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович
Смерть
Неизвестно