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Семенова Аксинья Даниловна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1817

Муж: Семенов Савва Семенович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Савина Прасковья Саввична

Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Савин Флегонт Саввич

Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Савина Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Семенов Савва Семенович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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