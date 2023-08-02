Дели (Делиев) Савва Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Деле Василий
Мать: Дели Василиса
Рождение ребёнка
1811
Сын: Дели (Делиев) Харлампий Саввич
Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дели (Делиев) Филипп Саввич
Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дели (Делиев) Юрий Саввич
Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дели (Делиев) Марко Саввич
Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна
Смерть
1849