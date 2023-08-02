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Дели (Делиев) Савва Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Деле Василий

Мать: Дели Василиса

Рождение ребёнка
1811

Сын: Дели (Делиев) Харлампий Саввич

Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Дели (Делиев) Филипп Саввич

Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Дели (Делиев) Юрий Саввич

Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дели (Делиев) Марко Саввич

Мать ребёнка: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна

Смерть
1849

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