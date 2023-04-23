Бута Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Азима Матрона Аксентьева
Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев
Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бута Давид Аксентьев
Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бута Архип Аксентьев
Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бута Марина Аксентьева
Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев
Смерть
Неизвестно