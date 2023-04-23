Бута Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бута Татьяна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Азима Матрона Аксентьева

Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бута Давид Аксентьев

Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бута Архип Аксентьев

Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бута Марина Аксентьева

Отец ребёнка: Бута Аксентий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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