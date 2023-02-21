Жордания Ной Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жордания Ной Николаевич

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Место рождения

г. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии

Дата рождения

14.01.1869

Дата смерти

11.11.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1869
г. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии
Смерть
11.11.1953
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1953
г. Париж, Франция
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