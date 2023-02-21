Жордания Ной Николаевич
Место рожденияг. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии
Дата рождения14.01.1869
Дата смерти11.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1869
г. Ланчхути, Озургетский уезд Кутаисской губернии
Смерть
11.11.1953
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1953
г. Париж, Франция