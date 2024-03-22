Варлам Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Феоктист Ефимов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ольга Варламова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ефросинья Варламова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Крысина Ефросинья Варламова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кузнецов Савелий Варламов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.
Сын: Трофим Варламов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Варламова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.
Сын: Кузнецов Василий Варламов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
02.12.1850 ст.
Сын: Николай Варламов
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
25.07.1854 ст.
Дочь: Параскева(2) Варламовна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Герасимова
вторая жена
Смерть
Неизвестно