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Варлам Феоктистов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.
Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Феоктист Ефимов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ольга Варламова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ефросинья Варламова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Крысина Ефросинья Варламова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кузнецов Савелий Варламов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1842 ст.

Сын: Трофим Варламов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Варламова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.

Сын: Кузнецов Василий Варламов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1850 ст.

Сын: Николай Варламов

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1854 ст.

Дочь: Параскева(2) Варламовна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Герасимова

вторая жена
Смерть
Неизвестно
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