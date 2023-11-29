Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рита Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно