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Петр Лазарев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лазарь Александров

Мать: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Бракосочетание
15.01.1845

Жена: Васса Константинова

Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: Васса Константинова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Диомид Петров

Мать ребёнка: Васса Константинова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Волхонский Александр Петров

Мать ребёнка: Васса Константинова

Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Надежда Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Константинова

Смерть
Неизвестно
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