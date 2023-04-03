Петр Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лазарь Александров
Бракосочетание
15.01.1845
Жена: Васса Константинова
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: Васса Константинова
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Диомид Петров
Мать ребёнка: Васса Константинова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Волхонский Александр Петров
Мать ребёнка: Васса Константинова
Бракосочетание
23.01.1872
Жена: Надежда Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Константинова
Смерть
Неизвестно